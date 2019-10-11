Лонг-лист конкурса «Хорошие новости России» пополнили девять публикаций в пяти номинациях

Эксперты и читатели Федерального агентства новостей продолжают формировать лонг-лист «Хороших новостей России» — конкурса, инициированного ФАН для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В еженедельный рейтинг вошли девять материалов, претендующих на звание лучших в пяти номинациях.

На неделе с 6 по 10 октября в номинацию «Наука и инновации» был отобран материал «Пять лет в мире новых возможностей» Вячеслава Засыпкина из газеты «Наш Красноярский край». Эта публикация рассказывает о благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей», которая включает три основных направления: стимулирование инноваций, развитие социального предпринимательства, поддержка общественных инициатив.

В номинацию «Экономика страны или региона» на этой неделе отобрана публикация Юлии Катковской из «Делового квартала. Екатеринбург» о десяти номинантах на премию «Человек года».

Номинацию «Спорт» пополнил материал Эллы Щербины, опубликованный на MK.ru (Ставрополь. Кавказ) под названием ««Три З»: за здоровье, за спорт, за жизнь без ограничений», который рассказывает, как в Кисловодске прошел Международный марафон KAVKAZ RUN.

В номинацию «Общество и социальные проекты» читатели и эксперты ФАН решили включить три публикации: статью Сергея Зайцева «Мировой уровень. Как развивают образование в Москве?» из столичных «Аргументов и фактов», материал Александра Переверзева «Умники и умницы. Как у детей пробудить любовь к изобретательству?» — тоже из aif.ru, но пермского отделения газеты, а также статью «Итоги Байкальского международного салона образования» Людмилы Шагуновой, опубликованную в «Общественно-политической областной газете».

Наконец, лонг-лист конкурса «Хорошие новости России» в номинации «Герои современности» на этой неделе также пополнили три публикации. Это статья Катерины Огневой «Избраны дарить жизнь кем-то свыше», опубликованная на портале «Тюменская область сегодня», статья Татьяны Струковой «Невидимый в России рак», размещенная на портале 360tv.ru, а также материал Валентины Вагановой ««Первые дни у меня были истерики»: Доктор Женя поделился опытом работы в Гватемале», опубликованная в челябинской «Комсомольской правде».

Напомним, в инициированном Федеральным агентством новостей конкурсе «Хорошие новости России» могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.