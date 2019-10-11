В совете при Госдуме просят оставить больную Заворотнюк в покое

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян возмущен шабашем, устроенным СМИ вокруг болезни Анастасии Заворотнюк. Своими размышлениями по этому поводу общественник поделился с Федеральным агентством новостей.

Настоящий шабаш

На мой взгляд, происходящее вокруг болезни известной артистки Анастасии Заворотнюк очень дурно пахнет. Вместо того, чтобы помолиться за Анастасию, вокруг нее устроили настоящий шабаш, который буквально захлестнул СМИ.

Какие-то уволившиеся «медсестры», пытающиеся продать ее фото на больничной койке. Какие-то липовые «врачи», продающие ее чуть ли не «предсмертное интервью». Какие-то «медработники», открыто обсуждающие в переписке ее якобы смерть. Какие-то заочно поставленные диагнозы и прогнозы, которыми заполнены страницы самых разных изданий — от желтых до вполне респектабельных. И этот поток, похоже, не остановить.

Сожалею, что у нас нет закона, запрещающего вываливать все это в СМИ. Речь не о цензуре, а об элементарном соблюдении норм приличия, о человеческом поведении.

Фейки и подмены

И вот уже появляется мнимый «Жигунов», который вдруг неожиданно «разоткровенничался» о состоянии Анастасии Заворотнюк и о тактике ее лечения. Тут же оказывается, что настоящий Сергей Жигунов, как говорится, ни сном, ни духом — ничего из того, что активно цитирует пресса, он просто не говорил.

На мой взгляд, это типичный пример нарушения нового российского закона о запрете фейков! Считаю, этот нужный закон нуждается в дополнении в виде прямого заперта на публикацию фейков в отношении публичных людей! И уж тем более надо запретить публиковать фейковую информацию об их смерти. Только родственники должны наделяться правом давать согласие на подобные публикации, и только верифицированные данные можно выдавать в медиа.

Поддержка звезд

Конечно, здорово, что артисты не остаются в стороне от этой истории и всемерно поддерживают Анастасию и ее родных. Это сейчас для нее и ее близких очень важно. Дима Билан высказался, Елена Ваенга не осталась в стороне, режиссер Алексей Кирющенко выразил свои слова поддержки. Сергей Жигунов прокомментировал ситуацию с вымышленным интервью. Нонна Гришаева рассказала, что шокирована происходящим. Светлана Сурганова осудила вакханалию вокруг Анастасии Заворотнюк. Даже появилась страничка в Сети, где поклонники Заворотнюк стараются публиковать только верифицированную информацию о состоянии актрисы.

Просто оставьте Анастасию Заворотнюк в покое!

Да, хорошо, что многие публичные люди уже выступили в связи с этой историей и попросили прекратить весь этот шабаш. Артисты и представители шоу-бизнеса прекрасно понимают, что такое может случиться с каждым — никто не застрахован ни от болезни, ни от других тяжелых вещей.

В общем-то впервые, после того, как Стас Михайлов призвал людей просто помолиться за Анастасию, ее дочь, поблагодарив Стаса, косвенно подтвердила опасения поклонников актрисы. По крайней мере, тот факт, что Анастасия тяжело больна, теперь фактически подтвержден. Что в этом случае нужно сделать сейчас? Просто оставьте в покое Анастасию Заворотнюк и ее семью! Перестаньте искать «актуальные» фото актрисы! Перестаньте пытаться брать у нее и у ее близких интервью!

Просто нужно быть людьми!