Историк объяснил, что «затуманивает» Латвии правду о Второй мировой войне

Москва, 11 октября. Минобороны РФ к 75-летию освобождения Риги от фашистских захватчиков обнародовало рассекреченные архивные документы. Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин объяснил, почему историческая правда не повлияет на позицию латвийских властей в оценке итогов войны.

В пятницу в рамках спецпроекта «Огни свободной Риги» на сайте Минобороны РФ были опубликованы архивные материалы, среди которых — план Рижской наступательной операции и политдонесение Ленинградского фронта. В последнем сообщается, что осенью 1941 года в 17 километрах от Риги в месте Саласпилс нацистами был организован концентрационный лагерь для политических заключенных. Рижане называли это место «лагерем смерти и ужаса».

Ригу освободили от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Благодаря рассекреченным данным можно узнать о положительной реакции местных жителей на вступление советских войск в освобожденный город, передает RT. Как указывается в докладе начальника политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии, «нигде население не встречало более приветливо, чем в Риге».

Однако кандидат исторических наук Смолин усомнился в том, что рассекреченные данные, свидетельствующие о героизме и жертвенности советских солдат, хоть сколько-нибудь повлияют на позицию властей Латвии.

«Для латышских властей все это не имеет значения (…) Для них идеальным является поведение латышских эсэсовцев, которые были с другой стороны. К сожалению, в латышском обществе изначально принят посыл: все, что связано с Советским Союзом, с Россией имеет отрицательный знак», — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Смолин констатировал, что «националистический взгляд» на происходившее с народом Латвии в XX веке «затуманивает правду» о Второй мировой войне для граждан этой страны.

Напомним, страны Балтии полагают, что с 1940 по 1991 год были якобы «оккупированы» СССР. Россия как правопреемница Советского Союза с этой позицией категорически не согласна.

Москва не раз заявляла, что речи о «советской оккупации» стран Балтии быть не может. Присоединение Прибалтики к СССР рассматривается как процедура, соответствовавшая нормам международного права. По мнению российских экспертов, употребление термина «оккупация» в корне неверно, поскольку речь идет о вводе войск на договорной основе с ясно выраженного согласия правительств стран. Кроме того, во время пребывания стран в составе СССР действовали национальные органы власти.

Ранее глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс назвал легионеров Ваффен СС «гордостью латышского народа и государства». Бывший министр иностранных дел страны Янис Юрканс констатировал, что правительство позорит Латвию на международной арене.