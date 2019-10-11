Расследование НТВ «Организованная протестность» расскажет о заказчиках беспорядков в Москве

Журналисты телеканала НТВ провели новое расследование о незаконных акциях и митингах, прошедших в Москве минувшим летом. В репортаже «Организованная протестность» зрителям расскажут, кто, как и с какой целью пытался спровоцировать массовые беспорядки в российской столице.

В распоряжении НТВ оказались тайные переписки из закрытых чатов оппозиционных лидеров. Информация из них будет обнародована впервые. На основе этих данных журналисты провели расследование, которое даст ответы на многие вопросы. Особое внимание будет уделено иностранному вмешательству во внутренние дела России, в том числе и через крупные СМИ. «Организованная протестность» выйдет в эфир 11 октября в 23.55 по московскому времени.

В прошлую пятницу, 4 октября, на телеканале НТВ вышел фильм-расследование «Кукловоды протеста». В нём журналисты выяснили, как беглый олигарх Михаил Ходорковский через свои многочисленные НКО и фонды готовит за границей профессиональных оппозиционеров, которые по возвращении в Россию участвуют в организации провокаций, протестов и беспорядков.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей выпустило фильм-расследование «Анатомия протеста», в котором рассказало о спонсировании российской «оппозиции» связанными со спецслужбами американскими олигархами. Так называемых оппозиционеров в России можно условно поделить на четыре категории. К первой относится беглый олигарх Михаил Ходорковский и его «Открытая Россия» (запрещена в РФ). На втором месте структура одиозного блогера Алексея Навального. К третьей категории относятся СМИ, поддерживающие «оппозицию». Замыкают список протестные депутаты Госдумы и члены правительства.