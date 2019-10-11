Психологи поделились лайфхаками знакомства с противоположным полом

Москва, 11 октября. Психологи поделились лайфхаком, как знакомиться с девушками и молодыми людьми.

Психолог Юлия Таланцева констатировала, что главный враг знакомств в общественных местах — стеснительность. Эксперт отметила, что сам по себе этот комплекс не пройдет — человек должен работать над собой. По ее мнению, людям, которые замечали за собой вышеуказанные проблемы, следует сделать три несложных шага.

Во-первых, можно попробовать найти себе увлечение, которое бы предполагало групповые занятия. Важно, чтобы во встречах участвовали представители обоих полов и приходилось общаться со всеми.

Во-вторых, она предложила обратить внимание на социальные сети. Общение с противоположным полом стеснительным людям будет проще начать в виртуальном мире. Таланцева отметила, что главная задача — сохранить диалог, научиться находить темы для разговора, делать комплименты. Специалист посоветовала начать общение с людьми, которых человек не рассматривает в качестве потенциальных партнеров — так будет легче.

Третий шаг наиболее сложный: человек должен избавиться от страха обращаться к незнакомому человеку на улице. Для этого можно спросить дорогу или сделать комплимент рядом стоящему человеку. При этом стоит заострять внимание на удачных контактах, а негативные — забывать.

Психолог Павел Жавнеров отметил, что если для человека не проблема завязать короткую беседу с незнакомым человеком, то учиться знакомиться ему не нужно. Если такие проблемы все-таки есть, то существует лайфхак, который поможет побороть комплексы.

Задача упражнения — собрать от 10 до 20 отказов в просьбе познакомиться. Психолог пояснил, что получить отказ — главная задача человека. Перед стартом испытания необходимо выбрать людное место, например крупный торговый центр, а также хорошо одеться, но не слишком нарядно. После этого человек должен предлагать прохожим познакомиться и записывать количество отказов. В идеале необходимо собрать 20 ответов «нет». После этого следует проанализировать, как изменилось состояние в начале и в конце упражнения, а также, как этот опыт повлиял на убеждения участника, пишет «МИР24».

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