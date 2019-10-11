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Эксперты рассказали об опасности пластиковой посуды для здоровья

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Эксперты рассказали об опасности пластиковой посуды для здоровья

Москва, 11 октября. Эксперты Роскачества напомнили, что вся пластиковая посуда выделяет токсины. Есть из такой посуды опасно для здоровья.

В России делают посуду из семи видов пластика, при нагревании три вида пластика становятся еще более опасными. К примеру, пластмассовые стаканчики с номером 3 на упаковке влияют на работу печени.

Контейнеры для еды с цифрой 6 на упаковке могут спровоцировать развитие рака. По словам химика Валерия Петросяна, такая посуда делается из мономерного канцерогенного стирола, который попадает с пищей в организм человека.

Эксперты рассказали об опасности пластиковой посуды для здоровья

Самой ядовитой посудой считается посуда из меламина, ее называют пластиковой имитацией фарфора. В 2008 году от такой посуды погибли шестеро детей в Китае, передает «МИР24».

Этот материал очень дешевый, при нагревании в микроволновке он выделает токсины, которые вызывают образование раковой опухоли. Петросян добавил, что пластик нельзя греть в микроволновой печи, если на упаковке нет соответствующего обозначения.

В любом случае лучше нагревать пластиковую посуду только до 80 градусов, при более высоких температурах он становится небезопасным для здоровья. Эксперты предлагают заменить пластиковую посуду на бумажную, но в производстве такая альтернатива намного дороже.

Ранее сообщалось, что американские дерматологи развенчали миф о натуральной косметике. По их словам, в любой баночке крема содержатся химические консерванты.

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