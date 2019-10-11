Главари ПНС заставляют боевиков вести войну в Ливии с помощью лжи о бойцах ЛНА

Плененный военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА) боевик сил Правительства национального согласия (ПНС) Абд аль-Кауи Халифа раскрыл на допросе, какой пропагандой дезинформируют бойцов войск премьер-министра Файеза Сараджа с целью поднять их боевой дух и мотивировать на войну против армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Полевой командир одной из бригад в составе ПНС признался, что главари настойчиво внушают им, будто бы военные ЛНА являются чуть ли не варварами и убийцами.

«Нам говорят, что если солдаты Ливийской национальной армии войдут в Триполи, то они изнасилуют наши семьи и заберут наши зарплаты», – сообщил боевик.

Он рассказал, что многие в рядах сил Сараджа отказываются воевать против войск Хафтара, и поэтому в надежде стимулировать бойцов на борьбу с ЛНА высокопоставленные командиры ПНС придумывают пугающие небылицы о жестокости и кровожадности противника.

«90% людей в армии ПНС не воюют с ЛНА. Нам говорят, что даже если не воюешь против ЛНА, они обвинят в предательстве, арестуют родню и посадят в тюрьму», – передал Халифа.

Этот боевик, напомним, был захвачен военнослужащими Ливийской национальной армии после вооруженных стычек под Триполи раненым. Его бросили умирать другие члены сил ПНС, а бойцы ЛНА доставили его в госпиталь. Новостной интернет-портал Arabi Today выложил запись с допросом Халифы из больницы, который, в частности, подробнее рассказал о связях Сараджа с турками. Эксклюзивный перевод данного видео на русский ранее был размещен на сайте ФАН.