МИД Турции объяснил генсеку НАТО покупку российских систем ПВО С-400

Анкара, 11 октября. Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, так как не хочет быть «вечным просителем» у НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Руководитель турецкого дипведомства на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом, объяснил, что Турция до сегодняшнего дня не имела собственных систем ПВО, и в стране устанавливались импортные комплексы Patriot, принадлежащие Нидерландам, Италии и Испании.

Он отметил, что системы хорошие, но проблема в том, что они временные.

«Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю — речь идет о естественной ротации, и я от души благодарю наших союзников за эту помощь», — объяснил Чавушоглу.

Временный характер установок привел Турцию к решению приобрести собственные комплексы для базирования на постоянной основе.

«Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400», — резюмировал глава турецкого МИД.

Поставки новейших российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Первый этап поставки элементов российских ЗРК прошел в июле этого года. В середине сентября был завершен второй этап поставок систем С-400 «Триумф» в Анкару.

Как рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Россия и Турция договорились о поставках С-400 в Анкару два года назад. Турецкий лидер говорил о серьезном давлении со стороны Вашингтона из-за договора с РФ, но заверил, что страна не будет отказываться от российского вооружения. По словам Эрдогана, Москва предоставила хорошие возможности по закупке C-400.

Вашингтон требовал от турецкой стороны отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки.