Путин и Бердымухамедов обсудили поставки автомобилей Aurus. События дня. ФАН-ТВ

Возвращение украинских кораблей Украинские корабли, задержанные в Керченском проливе, вскоре передадут Киеву. Об этом заявил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко. Как отметил министр, громкая и обсуждаемая история подходит к финалу. «Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача как министерства иностранных дел — дать возможность завершить процесс», — заявил глава МИД Украины. Точной даты нет. МИД нашей страны эту информацию пока что никак не прокомментировал. В киевском министерстве отметили, что сообщили российской стороне о готовности забрать корабли. Напомним, в ноябре 2018 года украинские моряки нарушили российскую границу. На требования остановиться, они никак не реагировали. В итоге корабли задержали, а самих нарушителей заключили под арест. 7 сентября в рамках двухстороннего обмена украинские моряки вернулись домо

Бои в Сирии В Сирии продолжаются бои между турками и курдами. Министерство национальной обороны Турции сообщило о потере одного своего солдата. Но Анкара видимо отступать не собирается. К мирному решению вопросов ее призывают многие страны. В том числе и Россия. А президент США Дональд Трамп заявил о готовности стать посредником в конфликте. Эдакий миротворец, который ранее пригрел курдов, а потом оставил их без поддержки. Между тем в Сирии больше жертв, но не среди военных. Погибли восемь мирных жителей, 20 — получили ранения.

Убийство в Саратове Расследованием убийства девятилетней девочки в Саратове займутся опытные криминалисты. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в область специалистов, которые раскроют подробности этой чудовищной истории. 9 октября 9-летняя девочка, отправилась в школу и пропала. Ее тело нашли в гаражах на следующий день. Полиция уже задержала подозреваемого. «Он дает признательные показания по обстоятельствам преступления. Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением, а 9 октября, во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она спросила, его ли это гараж? Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 36-летний подозреваемый неоднократно судим за кражу, насилие. Этот случай привел в ужас весь Саратов. Сегодня местные жители даже устроили массовый митинг. Они потребовали выдать предполагаемого убийцу, чтобы устроить самосуд.