Путин рассказал об ответе РФ на милитаризацию космоса США

Ашхабад, 11 октября. Россия достаточно быстро создаст ответные технологии в случае милитаризации космоса со стороны США, заявил президент России Владимир Путин на саммите глав стран СНГ.

Путин на встрече представителей СНГ прокомментировал планы Вашингтона разместить военные технологии в космосе, в частности запустить многоразовые космические аппараты — «шаттлы».

«Такое отношение к вопросам безопасности — я бы сказал, как минимум, не буду употреблять крепких выражений — не радует», — отметил российский лидер.

Он указал, что такие шаги могут провести к опасной тенденции. Российский президент добавил, что Москва, обеспечивая безопасность страны, оперативно подготовит ответ.

«Все это будет нивелировано, — констатировал Путин, — и Россия достаточно быстро приобретет такие [же] компетенции».

При этом глава государства подчеркнул, что размещение каких-либо боевых комплексов в космическом околоземном пространстве чрезвычайно опасно.

«Еще хуже, чем ракеты средней дальности в Европе, — привел сравнение президент, — еще больше ухудшат ситуацию в сфере безопасности в мире».

Путин предложил представить картину, при которой «над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы».

«Подлетное время до соответствующих объектов поражения составит пять, семь, восемь минут, — уточнил российский лидер. — А управлять этими системами непросто в космическом пространстве. Возможны технологические сбои, все, что угодно».

Ранее Путин заявил, что США «изощренно придумали» повод для выхода из ДРСМД.