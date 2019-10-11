Эксперты не нашли следов сексуального насилия на теле убитой в Саратове девочки

Саратов, 11 октября. Следов сексуального насилия на теле убитой в Саратове девятилетней девочки пока не найдено, хотя экспертиза еще не окончена. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в следствии.

Напомним, утром 9 октября девочка ушла в школу, однако до учебного заведения так и не добралась. Пропавшего ребенка искали правоохранители, волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт», а также простые жители Саратова — всего порядка 2 тысяч человек. Тело школьницы было найдено в гаражах 10 октября.

По подозрению в убийстве был задержан Михаил Т. 1984 года рождения. Во время допроса мужчина рассказал, что не был знаком с убитой и 9 октября увидел школьницу впервые в жизни. Подозреваемый признал свою вину и назвал мотив совершенного им преступления, передает НСН. По словам задержанного, он самовольно завладел гаражом, а проходившая мимо школьница поинтересовалась, чье это строение, пишет «ФедералПресс». Мужчина испугался, что гараж может принадлежать родителям девочки, поэтому затащил ребенка внутрь и убил. Ранее подозреваемый был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера», сообщает «Царьград».

Отметим, что после задержания мужчины жители Саратова захотели устроить над ним самосуд. Горожане организовали митинг возле гаражей, куда подозреваемого доставили для проведения следственного эксперимента.