Беспилотниками ПНС в Ливии управляют турецкие военные

Беспилотники турецкого производства, стоящие на вооружении у сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС), дистанционно управляются турками, признался во время допроса взятый в плен военными Ливийской национальной армии (ЛНА) полевой командир ПНС Абд аль-Кауи Халифа.

«Мы не знаем, как они работают. Ими управляют турки», – сказал пленный боевик, отвечая на вопрос о БПЛА, которые используют силы ПНС.

Он добавил, что их дроны обычно вылетают из аэропорта «Митига», находящегося к югу от Триполи, и из Мисураты. Примечательно, что беспилотники, а также другое вооружение, которое Анкара поставляет ливийским боевикам, направляется в Триполи в обход эмбарго ООН.

Как сообщил Халифа, оружие вместе с боеприпасами и новыми наемниками из Сирии переправляются из Турции по морю и по воздуху. Чаще всего поставки приходят из Стамбула в порт Мисураты.

Один из кораблей, регулярно занимающийся доставкой вооружений и радикалов-исламистов, — турецкий фрегат «Мальдин», также добавил оказавшийся в плену ЛНА полевой командир ПНС.

Информагентство Arabi Today недавно опубликовало видеозапись, запечатлевшую допрос Абд аль-Кауи Халифа, одного из главарей группировки «Фурсан Джанзур», являющейся частью сил премьер-министра Файеза Сараджа. Этот боевик получил ранение в ходе противостояния около Триполи и был брошен на поле боя своими же сослуживцами. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало перевод допроса на русский язык.