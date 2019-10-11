Парламентские партии ведут переговоры о формировании коалиции по итогам выборов в Тунисе

Тунис, 11 октября. Консервативная происламская партия «Ан-Нахда» показала лучшие результаты на парламентских выборах в Тунисе и обеспечила себе 52 депутатских мандата в парламенте страны. Однако этих голосов недостаточно для формирования правящей коалиции в одиночку.

Ни одна партия на выборах в Тунисе не набрала достаточное количество голосов для достижения парламентского большинства, необходимого для формирования нового тунисского правительства. При этом лидер «Ан-Нахды» Рашед Ганнуши заявил, что партия не будет объединяться с занявшей второе место партией «Сердце Туниса».

Занявшая четвертое место коалиция «Аль-Карама» сообщила, что готова образовать коалицию с «Ан-Нахдой» для формирования правительства. Демократическая партия, по итогам выборов занявшая третье место, отказалась от коалиции с «Ан-Нахдой».

Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в комментарии Федеральному агентству новостей ранее отметил, что в случае долгой неопределенности по вопросу формирования правительства в стране возможен всплеск экстремизма. Специалист признал, что, если ситуация с расколом в парламенте затянется, это и в самом деле может привести к нестабильной обстановке в стране, однако дело тут уже не в политике.