Москва, 11 октября. Российский скандальный актер Алексей Панин оскорбил граждан РФ, сравнив их с животными. Журналист обратился к Панину и попросил прокомментировать законопроект, согласно которому родителей курящих детей будут наказывать. Панин отрекся от Родины и сравнил россиян с приматами.

Вместо того, чтобы ответить на поставленный вопрос, Панин, который также является отцом, буквально открестился от своей Родины и заявил, что Россия ему «крайне неинтересна». Кроме того, он оскорбил россиян. По словам актера, в государстве очень мало образованных и развитых граждан.

Как пишет издание «ПолитЭксперт», основную часть населения, по мнению Панина, можно сравнить с приматами.

«В России живет общество неандертальцев. Есть исключения — образованные и развитые люди, но все остальное российское общество – это племя обезьян», — сказал Панин.

Напомним, летом Панин шокировал фанатов видео с 11-летней дочерью с сигаретой. На видеозаписи в социальной сети Панин показал свою дочь, в руках у которой фанаты актера заметили сигарету. Остается неизвестным, действительно ли 11-летняя девочка курит или взяла табак в руки ради кадра, однако многих подписчиков шокировало сообщение артиста.

В комментариях пользователи Сети раскритиковали отца за неправильное воспитание ребенка и за то, что он поощряет плохие привычки. В ответ Панин опубликовал черно-белый снимок, на котором царь Николай II запечатлен с сигаретой, которую дает своей дочери.

Подписчики справедливо отметили, что поступок императора вовсе не дает Панину право приучать девочку к курению. Некоторые комментаторы подчеркнули, что век назад люди не знали о вреде табака.