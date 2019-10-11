В ДНР связали срыв отвода сил в Донбассе с сепаратизмом на западе Украины

Если Киев начнет отводить свое вооружение в Донбассе, это может спровоцировать сепаратистские настроения на западе Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

ВСУ бьют по ОБСЕ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ в районе участка отвода вооружения у Петровского. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«В районе Петровского вооруженные формирования Украины открыли огонь по летательному аппарату наблюдателей ОБСЕ», — сказал представитель народной милиции ДНР.

Гасить сепаратистские настроения

Как отметил Александр Матюшин, это уже не первый случай, когда военнослужащие Украины обстреливают и сбивают БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ. Поэтому подобные новости воспринимаются уже как нечто повседневное, считает Варяг.

«Что же касается непосредственно данного случая обстрела беспилотника ОБСЕ в районе разведения сил, то тут можно выдвинуть две версии. Первая — украинские военные просто не знали о мониторинге со стороны ОБСЕ и приняли их беспилотник за БПЛА военнослужащих Народной милиции», — добавил Александр Матюшин.

Вторая версия, по его мнению, заключается в том, что украинская армия не собирается отводить свои войска вообще. И боясь, что БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ засекут что-то, что может трактоваться мировым сообществом как нежелание Украины идти по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе, просто решили сбить его.

«Что же касается самого пробного отвода войск, то мы видим что уже несколько дней подряд оно срывается по вине киевского правительства. Поэтому объективной возможности двухстороннего разведения сил я сейчас не вижу. И если Владимир Зеленский все же решится на реальное разведение сил, то ему это будет стоить большой крови, так как придется подавлять протесты оппозиции и радикальных националистов, а также гасить сепаратистские выступления в западных регионах Украины», — заключил Александр Матюшин.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились Донецкая и Луганская народные республики.