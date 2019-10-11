Киев, 11 октября. Жители ДНР и ЛНР будут благодарить ВСУ, когда те освободят их от «оккупации России». Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».

В качестве примера аналогичной, по его мнению, ситуации он привел жителей Мариуполя, которые в начале войны ложились под бронетехнику ВСУ, не пуская ее в город, а потом якобы оказались благодарными украинским солдатам.

«Через три месяца, даже меньше, освобождали Мариуполь. Те же самые люди, которые ложились под технику, они плакали и аплодировали», — заявил Турчинов.

Экс-секретарь СНБО уверен, любой житель Мариуполя, отвечая сегодня на вопрос о том, хочется ли ему вернуться «под оккупацию России», ответит отрицательно, поскольку, считает Турчинов, жители города «нормально, качественно» живут на Украине.

«И поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение», — резюмировал он.

Ранее Турчинов объяснил, что Киев не нападает на Россию, так как она имеет «второй в мире ядерный потенциал».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она была вызвана государственным переворотом, который произошел в Киеве. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.

Украинские политики неоднократно заявляли о некой «войне» с Россией, но в Москве опровергли эти высказывания. Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и неоднократно обращала внимание Киева на целесообразность проведения прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками для разрешения конфронтации. Кроме того, РФ подчеркивала, что заинтересована в стабильной и целостной Украине.