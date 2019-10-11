Эксперты развенчали миф о натуральной косметике

Вашингтон, 11 октября. Дерматологи развенчали миф о натуральной косметике. Они пояснили, что нельзя слепо верить информации на упаковке продукта.

Производители часто указывают на упаковке косметики, что продукт «изготовлен из натурального сырья». На самом деле в них обязательно присутствуют консерванты. По мнению специалистов из Пенсильванского университета, даже так называемые натуральные средства могут навредить коже.

Слова «эко», «био» и «экологический» часто оказываются уловкой маркетологов. В борьбе за клиентов производители используют неподтвержденные данные. Они могут завышать процентное соотношение женщин, которым помогло косметическое средство.

Дерматологи предупреждают, что кремов без консервантов не бывает. Такие крема быстро портятся, поэтому добавление химических препаратов необходимо для продаж, пишет Planet Today.

Антивозрастные крема тоже неэффектины. Никакие экстракты натуральных трав не могут вернуть молодость увядшей коже. По их словам, шампуни без сульфатов и силиконов никогда не вымоют волосы.

Использование только натуральных ингредиентов невозможно. И безопасность косметических средств зависит от индивидуальной чувствительности клиента.

Именно поэтому производитель должен предупреждать покупателей и советовать обращаться к дерматологам в случае проблем с кожей после использования новой косметики.