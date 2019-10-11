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Трамп может назначить Салливана новым послом США в России

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Трамп может назначить Салливана новым послом США в России

Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп намерен официально назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Штатов в России. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в Госдепартаменте.

По данным издания, российская сторона уже согласилась аккредитовать Салливана в качестве посла. Отметим, что с 2010 по 2016 год Джон Салливан был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, а с 1 по 26 апреля 2018 года он исполнял обязанности госсекретаря Штатов, пока на эту должность не утвердили Майка Помпео.

Напомним, 3 октября текущего года завершил работу предыдущий посол США в РФ Джон Хантсман. Он занимал эту должность в течение двух лет. О том, что преемником Хантсмана может стать Салливан, СМИ сообщали еще в августе текущего года. Ранее первый заместитель госсекретаря США участвовал в консультациях Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, пишет «Газета.ру».

Отметим, что покинувший пост американского посла в России Хантсман недавно заявил о необходимости развития диалога между США и РФ. Он также подчеркнул, что далеко не все санкции Вашингтона против России являются целесообразными, сообщает НСН. Как указал Хантсман, Штатам будет непросто завоевать доверие РФ, для этого потребуется определенное время, передает телеканал «360».

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Источник: The Wall Street Journal
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