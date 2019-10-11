Пленный командир ПНС признал, что за Сараджа воюют протурецкие боевики из Сирии

Взятый в плен боевик так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии рассказал в ходе допроса, что на стороне сил премьер-министра Файеза Сараджа воюют, в частности, сирийские боевики из протурецкой группировки «Джейш Аль-Изза», действовавшие в основном в Идлибской зоне деэскалации.

Полевой командир ПНС Абд аль-Кауи Халифа, который был ранен, попал в плен и в настоящее время находится в госпитале в зоне контроля Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщил, что Сарадж фактически лично предоставил его бригаде «Фурсан Джанзур» радикалов-исламистов из Сирии, которые были переброшены в Триполи через Турцию.

«Зарекомендовали себя в бою. Привезли, чтоб воевали», – пояснил пленный боевик.

По словам Халифы, данное бандформирование действует под командованием Джамиля Шахади ас-Салеха, бывшего главаря «Джейш аль-Иззы», который в июне текущего года был тяжело ранен в результате авиаудара ВКС РФ в Северной Хаме. Тогда он был вывезен в Турцию на лечение, а сразу после реабилитации, судя по всему, отправился в Ливию вместе с другими боевиками, которые, как добавил Халифа, обычно прибывают из Стамбула в Мисурату.

Пленник добавил, что в составе сил ПНС действуют и другие банды сирийских джихадистов. Причем некоторые из них имеют особые цели в Ливии. Полное видео допроса на русском языке смотрите по ссылке.

Напомним, портал Arabi Today ранее обнародовал видеодопрос полевого командира одного из батальонов бандформирования «Фурсан Джанзур» Абд аль-Кауи Халифы, который был ранен в столкновениях в районе Аль-Азизия недалеко от Триполи и был брошен своими же боевиками. Бойцы ЛНА доставили его в больницу.