МИД РФ отреагировало на взрыв на иранском танкере в Красном море

Москва, 11 октября. Министерство иностранных дел России отреагировало на взрыв на иранском танкере в Красном море, который произошел сегодня утром.

Как сказал директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, пока рано делать выводы, кто мог стать виновником этого инцидента. Тегеран уже начал расследование, но пока каких-либо улик нет.

«Идет расследование, у нас пока нет каких-то доказательных фактов, чтобы говорить о чьей-либо причастности», — передает РИА Новости слова Кабулова.

Ранее появилась информация, что на иранском танкере Sanitized в Красном море произошел взрыв. Это случилось недалеко от города Джидда в Саудовской Аравии. Причины произошедшего неизвестны, этим сейчас занимается Тегеран.