СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Москва, 11 октября. Видео допроса подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове опубликовано пресс-службой Следственного комитета России.

На видео следователь допрашивает Михаила Т. 1984 года рождения. У мужчины интересуются, знал ли он до дня убийства ребенка, так как ранее в своих показаниях называл ее по имени — Елизавета. Подозреваемый подчеркивает, что девочку 9 октября видел первый раз в жизни, о том, как ее зовут, узнал уже из ориентировок, развешанных по городу после ее исчезновения.

Михал утвердительно отвечает на вопрос, признается ли он в совершении преступления. Утвердительно он отвечает и на вопрос о том, раскаивается ли в содеянном.

Напомним, о пропаже ребенка стало известно 9 октября. К поискам девочки были подключены правоохранительные органы, волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт», а также местные жители. Труп ребенка был найден через день у гаражей.

Подозреваемым в убийстве оказался Михаил Т. Вину мужчина признал, а также объяснил, что совершил убийство школьницы, потому что боялся, что ее семье принадлежит незаконно им занятый гараж.

Трагедия вызвала волну возмущения в Саратове. Местные жители пришли на место убийства ребенка и устроили массовый митинг с требованием расправиться над главным фигурантом дела.

Михаил имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.