Смертная казнь приведет к чудовищным судебным ошибкам, считает Плигин

Безжалостное убийство маленькой девочки из Саратова всколыхнуло общество. Многие вспомнили, что смертная казнь, несмотря на наличие моратория на ее применение, до сих пор прописана в основном законе нашей страны как возможная мера наказания. Согласно ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

Но, как мы видим, уже в самой формулировке закона была заложена мысль о необходимости его отмены. Несмотря на это, вплоть до фактического введения запрета на применение смертной казни с 1993 по 1996 год было казнено по меньшей мере 60 человек (более точные данные отсутствуют). Кто был последним смертником в истории России, официальные власти не разглашают, однако его казнь состоялась 2 сентября 1996 года.

К дискуссиям по поводу моратория подводит сама двойственность смертной казни как правоприменительной практики: она до сих прописана в законе, но при этом ее применение запрещено Конституционным судом и международными соглашениями, к которым присоединилась Россия. Почему так происходит, а также будет ли высшая мера наказания целиком и полностью удалена из правовой системы Российской Федерации, Федеральное агентство новостей спросило председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы IV—VI созывов, кандидата юридических наук Владимира Плигина.

— Владимир Николаевич, что же нам делать с высшей мерой и запретом на нее?

— Вопрос действительно очень дискуссионный, в том числе и в научной среде. Часть очень глубоких специалистов, имеющих за плечами еще советскую школу права и посвятивших изучению данного вопроса многие годы, считают, что институт смертной казни играет серьезную профилактическую роль в обществе, сохраняя право на жизнь (как бы парадоксально это ни звучало) очень многих людей. Однако я не думаю, что позиция Российской Федерации как-то изменится: есть ряд последовательных решений Конституционного суда, которыми закреплен запрет на применение высшей меры наказания, и шансов на то, что мы возвратимся к ней, я думаю, нет.

— В таком случае почему бы вообще не убрать эту норму из законодательства? Зачем был нужен именно мораторий?

— Такие меры включают в себя необходимость внесения изменений в Конституцию и требуют очень осторожного и внимательного изучения настроений в обществе. Поверьте, это очень болезненная тема для десятков тысяч людей по всей стране. Они верят, что только причинение смерти тем, кто принес горе в их семьи, отобрал их родных и близких, сможет реализовать право на справедливость. Если убрать эту норму из законодательства целиком, то это нанесет сильный моральный удар по большой части российского общества, искренне уверенной в ее необходимости.

— Но почему в таком случае не отменить мораторий?

— Смертная казнь — единственный приговор, который не отменить, если он уже исполнен. Всегда возможны допущения судебных ошибок, причем существенных. В правоприменительной практике Советского Союза не раз случалось так, что по делам серийных маньяков осуждались и умерщвлялись невиновные люди. Значительно позже пойманные реальные убийцы сознавались в совершенных преступлениях, но тех, кто был за них несправедливо наказан, уже было не вернуть.

— Ранее озвучивалась идея вернуть возможность судам выносить смертные приговоры с отсрочкой их исполнения на тот случай, если мораторий будет когда-либо отменен.

— Подобного рода ситуации допускать, конечно же, нельзя. Это нарушало бы все каноны развитой судебной системы в правовом государстве. Приговор всегда должен быть однозначным. Нельзя назначать одно наказание, подразумевая при этом другое.

Завершая наш разговор, Владимир Плигин озвучил мысль, что мораторий — это именно та компромиссная мера, которая нужна российскому обществу относительно высшей меры наказания.

Напомним, что однозначной даты отмены смертной казни в России не существует. Однако есть ключевые события, совокупность которых и составляет тот самый мораторий, расколовший общество на его противников и защитников.

— Президентом Борисом Ельциным 16 мая 1996 года был издан указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы», членство в котором запрещено государствам, в которых смерть может стать официальным наказанием за преступления.

— 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (при этом Государственная дума так до сих пор и не ратифицировала его).

— 2 февраля 1999 года Конституционный суд (КС) вынес Постановление № 3-П, признающее неконституционной возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных.

— Окончательный запрет на вынесение судами смертных приговоров без каких-либо условий был наложен КС только спустя 10 лет — 19 ноября 2010 года.

Наказание смертью до сих пор применяется в 58 странах мира. В Европе единственной такой страной является Белоруссия. Там последняя казнь состоялась в 2017 году. Самой неоднозначной страной в вопросах применения высшей меры наказания являются США, где в одном ряде штатов она разрешена, а в другом — запрещена. Общемировой тенденцией является отход от смертной казни как правоприменительной практики, по крайней мере, в мирное время.