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Смертная казнь приведет к чудовищным судебным ошибкам, считает Плигин

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Наличие смертной казни приведет к чудовищным судебным ошибкам, считает Плигин

Безжалостное убийство маленькой девочки из Саратова всколыхнуло общество. Многие вспомнили, что смертная казнь, несмотря на наличие моратория на ее применение, до сих пор прописана в основном законе нашей страны как возможная мера наказания. Согласно ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

Но, как мы видим, уже в самой формулировке закона была заложена мысль о необходимости его отмены. Несмотря на это, вплоть до фактического введения запрета на применение смертной казни с 1993 по 1996 год было казнено по меньшей мере 60 человек (более точные данные отсутствуют). Кто был последним смертником в истории России, официальные власти не разглашают, однако его казнь состоялась 2 сентября 1996 года.

К дискуссиям по поводу моратория подводит сама двойственность смертной казни как правоприменительной практики: она до сих прописана в законе, но при этом ее применение запрещено Конституционным судом и международными соглашениями, к которым присоединилась Россия. Почему так происходит, а также будет ли высшая мера наказания целиком и полностью удалена из правовой системы Российской Федерации, Федеральное агентство новостей спросило председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы IV—VI созывов, кандидата юридических наук Владимира Плигина.

Владимир Плигин: мораторий – это именно та компромиссная мера, которая нужна российскому обществу

— Владимир Николаевич, что же нам делать с высшей мерой и запретом на нее?

— Вопрос действительно очень дискуссионный, в том числе и в научной среде. Часть очень глубоких специалистов, имеющих за плечами еще советскую школу права и посвятивших изучению данного вопроса многие годы, считают, что институт смертной казни играет серьезную профилактическую роль в обществе, сохраняя право на жизнь (как бы парадоксально это ни звучало) очень многих людей. Однако я не думаю, что позиция Российской Федерации как-то изменится: есть ряд последовательных решений Конституционного суда, которыми закреплен запрет на применение высшей меры наказания, и шансов на то, что мы возвратимся к ней, я думаю, нет.

 В таком случае почему бы вообще не убрать эту норму из законодательства? Зачем был нужен именно мораторий?

— Такие меры включают в себя необходимость внесения изменений в Конституцию и требуют очень осторожного и внимательного изучения настроений в обществе. Поверьте, это очень болезненная тема для десятков тысяч людей по всей стране. Они верят, что только причинение смерти тем, кто принес горе в их семьи, отобрал их родных и близких, сможет реализовать право на справедливость. Если убрать эту норму из законодательства целиком, то это нанесет сильный моральный удар по большой части российского общества, искренне уверенной в ее необходимости.

Наличие смертной казни приведет к чудовищным судебным ошибкам, считает Плигин

Но почему в таком случае не отменить мораторий?

— Смертная казнь — единственный приговор, который не отменить, если он уже исполнен. Всегда возможны допущения судебных ошибок, причем существенных. В правоприменительной практике Советского Союза не раз случалось так, что по делам серийных маньяков осуждались и умерщвлялись невиновные люди. Значительно позже пойманные реальные убийцы сознавались в совершенных преступлениях, но тех, кто был за них несправедливо наказан, уже было не вернуть.

По оперативным сведениям, маньяком Андреем Чикатило было совершено более 65 убийств

Ранее озвучивалась идея вернуть возможность судам выносить смертные приговоры с отсрочкой их исполнения на тот случай, если мораторий будет когда-либо отменен.

— Подобного рода ситуации допускать, конечно же, нельзя. Это нарушало бы все каноны развитой судебной системы в правовом государстве. Приговор всегда должен быть однозначным. Нельзя назначать одно наказание, подразумевая при этом другое.

Завершая наш разговор, Владимир Плигин озвучил мысль, что мораторий — это именно та компромиссная мера, которая нужна российскому обществу относительно высшей меры наказания.

Наличие смертной казни приведет к чудовищным судебным ошибкам, считает Плигин

Напомним, что однозначной даты отмены смертной казни в России не существует. Однако есть ключевые события, совокупность которых и составляет тот самый мораторий, расколовший общество на его противников и защитников.

— Президентом Борисом Ельциным 16 мая 1996 года был издан указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы», членство в котором запрещено государствам, в которых смерть может стать официальным наказанием за преступления.

— 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (при этом Государственная дума так до сих пор и не ратифицировала его).

— 2 февраля 1999 года Конституционный суд (КС) вынес Постановление № 3-П, признающее неконституционной возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных.

— Окончательный запрет на вынесение судами смертных приговоров без каких-либо условий был наложен КС только спустя 10 лет — 19 ноября 2010 года.

Смертная казнь запрещена, но все еще возможна

Наказание смертью до сих пор применяется в 58 странах мира. В Европе единственной такой страной является Белоруссия. Там последняя казнь состоялась в 2017 году. Самой неоднозначной страной в вопросах применения высшей меры наказания являются США, где в одном ряде штатов она разрешена, а в другом — запрещена. Общемировой тенденцией является отход от смертной казни как правоприменительной практики, по крайней мере, в мирное время.

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