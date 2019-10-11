Путин не уверен, что Турция сможет взять ситуацию в Сирии под контроль

Ашхабад, 11 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате операции турецких военных сил на севере Сирии могут разбежаться пленные боевики террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Об этом глава государства заявил на заседании Совета глав государств СНГ.

Президент РФ напомнил, что на севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГ1, прежде они охранялись курдскими военными формированиями. Однако курды вынуждены бросать эти лагеря из-за начавшейся операции турецких ВС.

«Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они (боевики ИГ) просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия — и как быстро — взять это под контроль», — добавил Путин.

Глава государства сообщил, что по данным Главного разведывательного управления Генерального штаба России, в этом районе находятся сотни тысяч боевиков. Путин отметил, что боевики могут представлять реальную угрозу, так как террористы могут переместиться в другие страны.

«Мы должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование возникающей новой угрозы», — заявил Путин, обращаясь к коллегам из СНГ.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал вооруженным силам страны начать операцию «Источник мира» по зачистке приграничной территории государства от курдов для размещения на ней в дальнейшем беженцев. В свою очередь курды из «Сирийских демократических сил» обстреляли турецкие города Нусайбину и Джейланпынару, а также заявили о прекращении любых видов борьбы против организации ИГ.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что восемь человек погибли и 20 человек получили ранения в результате обстрелов ВС Турции, произошедших в Камышлы, Дербасии и Рас-аль-Айне на севере провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.