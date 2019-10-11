В Госдуме обсудят отмену моратория на смертную казнь 14 октября

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, поднимут ли в нижней палате парламента вновь вопрос об отмене моратория на смертную казнь в связи с резонансным убийством в Саратове девятилетней Лизы Киселевой, и объяснил, при чем тут Совет Европы.

Саратовская третьеклассница ушла в школу утром 9 октября и пропала. Ее искали больше суток, а в ночь на 11 октября нашли мертвой в гаражах возле школы. Подозреваемого в ее убийстве вычислили при проверке лиц, ранее судимых за насильственные преступления сексуального характера.

Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать предполагаемого убийцу ребенка им на самосуд. Также прозвучали призывы вернуть в России смертную казнь. Эти призывы поддержали журналист Евгений Примаков, избранный депутатом Госдумы в 2018 году по одномандатному избирательному округу в Саратовской области, и ряд экспертов.

Комментировать инициативу по возвращению смертной казни Евгений Примаков не захотел. В телефонном разговоре с Федеральным агентством новостей он заявил, что высказал свое мнение об инциденте в Саратове и больше ему нечего добавить. Однако в своем Telegram-канале парламентарий чуть позже уточнил, что сейчас самое главное — это поддержать семью убитой девочки и довести дело до конца, чтобы виновный понес наказание в соответствии с действующим законодательством, которое, по его мнению, недостаточно сурово по отношению к определенным преступникам.

«Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», — написал Евгений Примаков в Telegram.

Первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству и первый замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов призвал Евгения Примакова внести соответствующую инициативу об отмене моратория на смертную казнь на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Еще несколько лет назад фракция «Справедливой России» вносила в Госдуму законопроект, который предлагал вернуть смертную казнь для террористов и педофилов. И мы остались привержены этой позиции. Поэтому поддержим Примакова, если он выступит со своей инициативой в парламенте», — сказал корреспонденту ФАН Емельянов.

Однако, по его словам, шансы, что мораторий на смертную казнь в России будет отменен хотя бы для террористов и педофилов, не очень высоки.

«Отмена моратория — это вопрос, лежащий во внешнеполитической плоскости. И для определенной части политической элиты очень ценно членство в Совете Европы. А оно, как известно, предполагает, что страна отказалась от смертной казни или хотя бы ввела мораторий на нее. И пока мы не определимся, что нам важнее — Совет Европы или возможность приговаривать к смертной казни лиц, совершивших жестокие преступления против детей, у законопроекта об отмене моратория перспективы невеликие», — объяснил Михаил Емельянов.

Тем не менее, по его словам, на заседании в понедельник фракция «Справедливой России» поднимет вопрос возвращения смертной казни в России в связи с делом Лизы Киселевой.