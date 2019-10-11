Головин рассказал, что помогло сборной России выиграть у Шотландии

Кемерово, 11 октября. Футболист Александр Головин прокомментировал отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0. Полузащитник Александр Головин рассказал, что помогло россиянам выиграть у шотландской сборной. Игрок лично забил четвертый гол в ворота противника.

По словам футболиста, сначала российские футболисты играли робко, но потом «вошли в игру». Он похвалил Артема Дзюбу за два забитых гола. Головин считает, что тут было и везение, и мастерство.

«Этот гол придал уверенности. А после второго мяча уже раскрепостились, у всех стало все получаться. Нужно так играть и при счете 0:0», — сказал футболист, его цитирует издание «Газета Кемерова».

Как отмечает «Матч Премьер», в ворота шотландцев забили Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Александр Головин. Встреча проходила на московском стадионе «Лужники», у россиян была мощная поддержка фанатов.

По мнению экспертов, решающим моментом стал тот факт, что шотландцы играли в обороне. Они могли бы показать агрессивный футбол, если бы встреча проходила на домашнем стадионе. А россияне какое-то время присматривались к сопернику, после чего перешли к атаке ворот шотландцев.

В турнирной таблице группы I после семи туров сборная РФ оказалась на втором месте с 18 очками. Следующая игра состоится 13 октября против киприотов.