Либертарианец Светов со скандалами пропагандирует «людоедскую» философию

Никогда не работавший сын богатых родителей, демагог, называющий себя либертарианцем, а по сути призывающий к узаконенному людоедству, организатор незаконных сборищ, подозреваемый в педофильских забавах — все это Михаил Светов. Сейчас лидер Либертарианской партии ездит по городам и весям с лекциями, пытаясь увлечь либертарианской идеологией как можно больше людей, а главное — заставить слушателей раскошелиться.

Впрочем, Светову рады не везде. Так, в Уфе его едва не послали подальше. Возможно, тем, кто изначально согласился предоставить главному либертарианцу площадку, не понравилась его «коллаборация» со скандальным блогером Алексеем Навальным, хотя Светов неоднократно отрицал факт их прямого сотрудничества.

Тем не менее лекции Светова пиарят в регионах, привлекая на них слушателей, именно представители Навального. Анонсы лекций от штабов Навального без стеснения репостит в своем Twitter сам Светов.

На одной из лекций Светова, которая проходила в Ростове-на-Дону, побывал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян. Впечатлениями от общения с главным российским либертарианцем Манукян поделился с Федеральным агентством новостей.

Кричалки для разогрева

Ростов-на-Дону стал 24-м городом из тридцати, которые планирует посетить Михаил Светов в ходе своего турне. Ростовская лекция Светова предсказуемо собрала весь протестный ростовский «бомонд». В лекционном зале были замечены активисты штаба Навального и сама руководитель штаба, а также глава ростовского отделения «Открытой России» (ответвление аффилированной с Михаилом Ходорковским одноименной организации, признанной нежелательной в России. — Прим. ФАН). Было много молодежи, которая пришла послушать демагога, умело воздействующего на неокрепшие умы.

Началась лекция с кричалок:

«Люстрации! Люстрации!»

Хорошенько разогрев аудиторию, Светов перешел непосредственно к заявленной теме.

«К Ходорковскому относимся отрицательно»

Название ростовской лекции звучало так:

«Почему либертарианство выгодно бедным».

Похоже, Светов пытается подкупить эту категорию населения, приблизить ее к себе, хотя в лекционном зале особо бедных не наблюдалось. Кстати, для бедных ориентироваться на посулы Светова — шаг более чем рискованный: либертарианская идеология не предусматривает никаких социальных гарантий для малоимущих. Более того, неравенство в либертарианском обществе воспринимается как благо и всячески поощряется.

За время лекции Михаил трижды подходил к столу с бланками заявлений о вступлении в Либертарианскую партию, призывая собравшихся пополнить ее ряды. Впрочем, большого энтузиазма по этому поводу не наблюдалось. Только несколько девушек не смогли устоять перед обаянием Светова и в конце мероприятия, после совместного фотографирования, несмело направились в сторону стола с бланками.

Начал Михаил Светов с внезапного признания, что его везде спрашивают, как он относится к Михаилу Ходорковскому. По словам Светова, он неизменно отвечает, что Михаил Борисович олигарх, и поэтому к нему и сам Светов, и либертарианцы в целом относятся отрицательно.

Анархия — мать порядка?

В ходе лекции Михаил Светов коснулся темы государства и своего отношения к нему. Отношение оказалось, прямо скажем, не столько либертарианское, сколько анархистское, в принципе отрицающее необходимость сильного государства.

«Вы доверились государству. А к государству нужно относиться как к АУЕ (аббревиатура «Арестантский уклад един», обозначающая молодежную уголовную этику. — Прим ФАН), то есть — «не верь, не бойся не проси». Если ты поверишь, если испугаешься, если попросишь, — это гарантирует твое поражение. Это гарантирует, что все, о чем ты мечтаешь, будет помножено на ноль. Как это произошло с левыми, как это произошло с правыми, как это произойдет с каждым из вас, кто будет связывать свои надежды с выживанием государства. Либертарианство выгодно бедным потому, что там, где существует слабое децентрализованное государство, у бедных есть шанс».

Такая вот более чем сомнительная (и это еще слабо сказано) идеология, которая, к сожалению, находит своих последователей, в том числе в среде молодежи. На самом деле, если поближе познакомиться с либертарианской философией, станет ясно: у бедных в либертарианском обществе шансы выжить приближаются к нулевым. А что ждет Россию, если представить ее «слабым децентрализованным государством», не хочется даже думать. Впрочем, для нашей страны такой путь «развития» в принципе невозможен.

«Жрицы любви» как двигатель прогресса

Ну, какое либертарианство без рассуждений о правах женщин «легкого поведения»? Правильно, без этого — никак. Поэтому Михаил Светов напомнил аудитории, что именно «секс-работницы» — профессиональные «жрицы любви» — отвоевали женщинам часть их прав, в том числе с помощью знаменитых феминисток Клары Цеткин и Розы Люксембург. По версии Светова, эти дамы, благодаря «независимому капиталу», получили возможность заниматься общественной деятельностью в интересах всех женщин.

На вопрос, кем были Цеткин и Люксембург, из зала послышалось:

«Сумасшедшими!»

Впрочем, этот тезис Светов решительно отмел как незначимый.

Рассуждая на эту тему, Михаил также заявил, что американские «женщины легкого поведения», скопив все тот же «независимый капитал», направили его на подкуп мужчин, которые потом наделили американок избирательными правами.

«Стая пойдет за нами»

Коснулся Светов и муссируемого либеральными СМИ «ростовского дела» (приговор Владиславу Мордасову и Яну Сидорову за покушение на организацию массовых беспорядков и сотрудничество с запрещенной в РФ организацией «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, который скрывается за границей. — прим. ФАН).

Вот как ответил Светов на вопрос, почему он недостаточно активно помогает осужденным по этому делу:

«Мордасов и Сидоров сели не за (то, что запускали) самолетики, а из-за того, что их предал человек (Мальцев), который вывел их на улицу, не считаясь с реальной политической ситуацией. Я сейчас процитирую (основателя советского государства Владимира) Ленина. Помните Ленина? Он пока еще в России не запрещен, поэтому я его процитирую: «Вчера было рано, завтра будет поздно». Так вот — это «сегодня» еще не настало».

Как следует из этих рассуждений, «майданный» путь для России Светов в принципе не отрицает, но время еще, дескать, не настало.

Следующий пассаж лектора заставил задуматься, а не нарушает ли Михаил ту самую статью уголовного кодекса, по которой осудили ростовских провокаторов?

«Я работаю на то, чтобы мы оказались в положении силы. Когда стоят 300 человек, а вокруг миллионы ОМОНа, абсолютно бессмысленно их (эти триста человек) подталкивать, потому что в данный момент они не способны одержать победу, — заявил либертарианец. — Людям нужно помочь собраться с силами, и я езжу по стране и помогаю им в этом».

Если послушать Светова, он весьма вольно толкует одну из основополагающих доктрин либертарианства — принцип ненападения (НАП, NAP — принцип неагрессии, non-aggression principle, этическая позиция, отрицающая агрессивное насилие). Похоже, в своем воображаемом «завтра» Светов отнюдь не намерен отказываться ни от агрессии, ни от насилия, ни от подавления тех, кто думает не так, как он сам.

Подтверждая это, в ходе лекции Михаил Светов признался, что его задача — «собрать костяк вожаков из 10% населения, которые поставят себя в положение силы».

«А стая уже пойдет за ними», — уверен главный либертарианец.

Как ни бредовы эти умозаключения, когда слушаешь Светова, поражает его энергетика манипулятора. Стиль и манера его выступления напоминают работу с аудиторией в различных сектах. Руками Михаил работает очень профессионально, да и «маятниковый» стиль выступления, когда он всю лекцию ходит слева направо и обратно, очень показателен. Возможно, именно так и вербуют в деструктивные секты.

Светов в бешенстве: его назвали «платным троллем Госдепа»

Аудитория на лекции была пестрой, не только либеральных взглядов, поэтому, естественно, не обошлось без скандалов. Несколько выступавших жестко прошлись и по самому Михаилу Светову, и по его взглядам. Один из слушателей даже назвал главного либертарианца «платным троллем Госдепа», другой задал вопрос об отношении Светова к Анатолию Чубайсу.

Неожиданные вопросы мгновенно вывели Светова из себя: он сразу перешел на крик, обвинил выступавших в хамстве, заявил, что здесь не баттл, а лекция, и попросил оппонентов покинуть аудиторию. Продолжая громить подвернувшихся под руку оппонентов, глава Либертарианской партии заявил, что верхушка КПСС, по его версии, пришедшая к власти в начале 1990-х, сама создала олигархов, которые в очередной раз обворовали страну. Что касается Чубайса, то его Светов отнес к тем, кто работал на выходцев из КПСС, разваливших страну.

Вопрос Сергея Рулева

Не пропустил это мероприятие и блогер Сергей Рулев, который работает в жанре политического трэша. Напомню: его ролики с Майдана в ту пору, когда Сергей был еще киевским блогером, собирали миллионы просмотров.

С тех пор Рулев перебрался в Ростов-на-Дону и по мере сил борется с теми, кто, по его мнению, мечтает раздуть «майдан» в России. Поэтому Сергей не пропускает ни одного мероприятия либералов, тем более, что Светов под категорию мечтающих о «российском майдане», судя по всему, вполне подходит.

Надо сказать, аудитория горячо поддержала желание Рулева схлестнуться со Световым. Ростовская публика знает Сергея и приветствует его острые вопросы к представителям либеральной оппозиции.

После лекции Рулев заявил Светову, что тот работает по методологии марксистско-ленинской философии, что он никакой не либертарианец, а «совок», но при этом отличный артист, классный кавээнщик, типа президента Украины Владимира Зеленского, и что на Украине он бы получал за свои выступления большие деньги.

«Зеленский — самозванец!»

Когда дело дошло до вопросов, я напомнил Светову, что Владимир Зеленский провозгласил либертарианство государственной идеологией Украины. Михаилу это не нравится. После «либертарианского» заявления Зеленского Светов даже написал гневный пост в Instagram: дескать, почему президент Украины, который никогда не высказывал либертарианских идей, примазывается к чуждой ему философии.

Отвечая на вопрос, есть ли либертарианство на Украине, Светов ответил отрицательно, а по поводу либертарианских заявлений украинского президента сказал:

«Зеленский — самозванец!»

При этом Михаил подчеркнул, что был бы рад в этом когда-нибудь разубедиться.

Еще несколько штрихов к портрету Светова

Вот еще несколько фрагментов из лекции Светова, которые мне показалась любопытными. Некоторые его взгляды отдают откровенным людоедством. Впрочем, судите сами.

Итак, несколько реплик главного либертарианца.

О самоубийствах:

— Знаете, почему в большом количестве стран самоубийство — это уголовно наказуемое преступление? Потому что это порча государственного имущества. Я в принципе отказываю государству в праве мешать людям распоряжаться своим телом!

О майданных планах:

— Бороться нужно не за власть — бороться нужно против власти!

О грызне среди либералов:

— Давайте не будем относиться как к нашим союзникам к (либералам Григорию) Явлинскому, (Дмитрию и Геннадию) Гудковым и к Михаилу Касьянову. Они у нас прощения не попросили за законы, которые принимали. Союзники себя ведут принципиально иначе, к примеру — как Эдвард Сноуден, который работал на (американскую спецслужбу) АНБ, а потом ушел оттуда, попутно раскрыв все их преступления.

О «черном лебеде»:

— Не знаю, когда прилетит черный лебедь, но я точно знаю, что он прилетит. Я знаю, что делать, когда он прилетит. Нужно будет критически относиться к тем, кто будет «переобуваться». Нужно быть готовыми требовать и преследовать наши интересы!

Как либертарианцы относятся к абортам

Мне удалось задать лично Светову два вопроса, в процессе нашей небольшой дискуссии в очередной раз подтвердились мои подозрения, что философия NAP в его интерпретации сильно отдает людоедством, как ни пытается сам Михаил это отрицать.

— Проясните, пожалуйста, свою позицию по абортам. Насколько я знаю, вы против абортов, а либертарианство — в принципе не против. Нет ли тут противоречия? — Это вы, наверное, (антироссийское латвийское издание) «Медузу» прочитали. Они про меня что-то странное написали. У меня даже видео есть, где я говорю об этом. Меня сейчас половина аудитории съест. Независимо от того, как вы относитесь к эмбриону, человек это или не человек, — женщина с точки зрения либертарианского права, — конечно, имеет право на аборт. Если эмбрион — это не человек, в этом случае вообще вопроса нет, это объект (а не субъект) права. А если эмбрион — это человек, в таком случае — это (беременность) вторжение в тело женщины, к примеру, как изнасилование, которое у нас является преступлением. В таком случае нахождение (эмбриона) в теле женщины тоже является преступлением. Это философский ответ, и не нужно потом говорить, что Светов тут людоедство разводит. Нет, я говорю исключительно про философию.

Зачем получать премию имени того, кого презираешь

Второй вопрос касался отношения Светова к премии имени Бориса Немцова. Отмечу, о самом Немцове, из которого либералы сделали икону, Светов неоднократно отзывался с нескрываемым презрением. Тем не менее от премии имени Немцова главный либертарианец, судя по всему, отказываться бы не стал.

— Вы были номинированы на премию имени Бориса Немцова, заняли второе место. Если бы вы победили, поехали бы на получение этой премии, и хотели ли вы ее получить? — Если бы я получил эту премию, я бы отдал ее тому, кто в этом больше нуждается. Для меня эти три тысячи долларов погоды бы не сделали. На вручение я бы, разумеется, поехал, потому что я хочу, чтобы либертарианство стало более известным. Я давно пытаюсь пробить информационную блокаду. У меня это получается, но с огромным трудом. Для того, чтобы выбить статью про либертарианцев в России, мне нужно сделать в десять раз больше, чем требуется кому-либо (для пропаганды других взглядов). Поэтому да, я бы поехал на премию Бориса Немцова. Я в принципе езжу на все мероприятия, на которые меня зовут.

Что в сухом остатке

В заключение скажем: не стоит очаровываться сомнительными идеями, в том числе доморощенным либертарианством, пропагандируемым Михаилом Световым. То, что он проповедует, больше похоже не на стройную систему философских взглядов, а на обман, на желание собрать с людей деньги, либо ради собственных целей спровоцировать презираемую им самим «толпу» на безрассудные действия. Похоже, в системе взглядов главного либертарианца нет места ни созидательному труду, ни патриотизму, а есть только бездумное восхищение некой западной идеей, оторванность от России и ее истинных интересов.

Тем не менее, если в либеральных СМИ либертарианство Светова так усердно отфильтровывают и подвергают цензуре, пусть сделает выводы, какова будет та самая «прекрасная Россия будущего», о которой так грезят либералы.