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Житель Кузбасса попал в больницу после похода в лес за кедровыми орехами

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Житель Кузбасса попал в больницу после похода в лес за кедровыми орехами

Кемерово, 11 октября. Житель Таштагольского района забрался на кедр, чтобы собрать орехи, но не удержался и упал на землю, сообщили в районной администрации.

Инцидент произошел 10 октября в поселке Нижний Сокол Кемеровской области. Пострадавшему 23-летнему парню вызвали скорую, пишет издание «Газета Кемерова».

Врачи оказали мужчине первую помощь, он получил несколько ссадин и рваную рану губы. Аналогичные инциденты ранее произошли в Кемерово, Новокузнецком районе во время сбора кедровых орехов.

В России очень ценятся кедровые орехи, которые считаются полезными для здоровья. Из кедровых орехов производят масло и молоко. Китай является одним из главных импортеров кедровых орехов из РФ.

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