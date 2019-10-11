Депутат Примаков объяснил свой призыв к восстановлению смертной казни в России

Москва, 11 октября. Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков объяснил свой призыв вернуть смертную казнь после убийства девятилетней девочки в Саратове. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Примаков попросил СМИ не обращаться к нему за комментариями трагедии в Саратове и его призыва вернуть смертную казнь. Депутат отметил, что на данный момент самое главное — оказать поддержку семье убитой школьницы. Он констатировал, что справиться «с их страшной болью» должны помочь психологи, родные и друзья.

Парламентарий выразил уверенность, что расследование будет проведено и преступник будет наказан. Примаков при этом считает, что действующее законодательство не достаточно жесткое, чтобы определить наказание для убийцы ребенка. Депутат объяснил свой призыв вернуть смертную казнь.

«Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству, — написал он в телеграм-канале. — Больше мне добавить нечего».

Напомним, тело девятилетней девочки было найдено накануне в районе гаражей. Как выяснилось, ребенок не дошел до дома 70 метров. По подозрению в убийстве был задержан мужчина по имени Михаил 1984 года рождения. Задержанный признался в совершении преступления. Как оказалось, ранее он уже был судим.

Трагедия стала причиной массового митинга в Саратове: местные жители пришли на место преступления с требованием самосуда над подозреваемым в убийстве ребенка.