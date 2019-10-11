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Музыканты Brainstorm утешили фанатку, расстроенную популярностью Бузовой

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Музыканты Brainstorm утешили фанатку, расстроенную популярностью Бузовой

Кемерово, 11 октября. Концерт популярной латвийской рок-группы BrainStorm состоялся в Новокузнецке в четверг. Поклонница музыкантов из Кузбасса возмутилась, почему группа не так популярна, как певица Ольга Бузова.

Россиянка призналась, что посетила концерт BrainStorm в Новокузнецке и пришла в дикий восторг. По ее словам, ее переполняют эмоции после выступления группы.

Поклонница удивилась, почему известная группа BrainStorm имеет меньше фанатов в Instagram, чем Бузова.

«Так грустно за молодых, что они слушают? Собираются полными стадионами на Бузову, какое у вас будущее? Надо слушать правильную и качественную музыку, заряжаться позитивом, а не ловить хайп», — написала женщина.

Музыканты BrainStorm ответили на возмущение поклонницы из Кузбасса и утешили фанатку. Они отметили, что у них гораздо больше поклонников по всему миру, сообщает «Газета Кемерова».

«Официальный аккаунт группы многолюдный! Нас много. И спасибо на добром слове, конечно!» — ответили BrainStorm.

Ранее Бузова отреагировала на критику своей музыки и поблагодарила хейтеров, которые слушают ее «через силу».

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