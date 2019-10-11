Ашхабад, 11 октября. Американцы поступили изощренно, придумав повод для выхода из ДРСМД, это связано с их опасениями по азиатскому направлению, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании глав стран СНГ.

По его словам, решение выйти из договора не связано с Россией, это связано с азиатской политикой Вашингтона. По словам Путина, «США решили поступить более изощренно, придумали предлог». Путин заявил, что США «изощренно придумали» повод для выхода из ДРСМД.

«Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что подобную ракету нельзя создать за три месяца, американские специалисты разрабатывали ее годами. По словам Путина, официальными представителями Пентагона уже объявлено, что вооружение собираются размещать в Азии. США ведут переговоры с Японией и Южной Кореей.

Напомним, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон стал инициатором разрыва сотрудничества стран по ДРСМД. В феврале США заявили об одностороннем выходе из договора. Москва была вынуждена выступить с зеркальным ответом после того, как все российские попытки сохранить соглашение не увенчались успехом.

США объяснили свой отказ выполнять условия ДРСМД, ссылаясь на некие нарушения со стороны России. Москва отвергла обвинения, указав на тот факт, что на счету как раз американской стороны действия, которые идут в разрез с договоренностью от 1987 года. В Минобороны РФ обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.