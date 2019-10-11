Сирия, 11 октября. Почти сто тысяч сирийцев были эвакуированы после начала операции Турции. Курды продолжают нести потери у Рас Аль-Айна в Хасаке. Турецкое Минобороны подтвердило гибель одного из солдат ВС Турции на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали расположения боевиков на северо-востоке Латакии.

«Сирийская национальная армия»: захватила КПП курдов на подступах к городу Рас Аль-Айн в Хасаке.

Курды: обстреляли подконтрольные протурецким боевикам территории в Африне, пострадали мирные жители; подверглись ударам исламистов к западу от Манбиджа в Алеппо; направили подкрепление на север Ракки.

Международная коалиция: приступила к совместному с курдами патрулированию территорий к северо-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: потеряли одного из солдат в столкновениях с курдами на севере САР; осуществили боевые вылеты на сирийско-турецкой границе.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции вновь отмечаются столкновения на линии соприкосновения сил боевиков вооруженной оппозиции и правительственных подразделений. Оппозиционный медиапортал Step News Agency заявляет о том, что сирийские вертолеты сбросили бомбы в районе города Кабана, атаковав зоны дислокации исламистов. О нанесенном радикалам уроне пока ничего неизвестно. Напомним, северные окраины Латакии находятся под контролем радикальных бандгрупп исламистов, таких как «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Алеппо

В районе Африна возобновились перестрелки между курдами и боевиками протурецких бандгрупп. Как передает на своей странице военный источник в сети Twitter (RadioAlKul), под огнем «Демократических сил Сирии»**** (SDF) оказались жилые кварталы города, что привело к ранению нескольких гражданских лиц. По информации интернет-портала Baladi-News, курдские радикалы также повели обстрел города Мареа, расположенного к северу от Алеппо. Со своей стороны, исламисты вооруженной оппозиции нанесли удары по районам, контролируемым курдами. Так, Twitter-канал (dersi4m) сообщает о стычках к западу от Манбиджа — в окрестностях поселений Сикерие, Улашли, Кебле-Хемра, Тиль-Торин и Бозакс. Сведения о потерях сторон в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) и военные международной коалиции приступили к совместному патрулированию территорий на линии разграничения сил с Сирийской арабской армией (САА) поблизости от населенного пункта Ас-Сальхия, расположенного на восточном побережье реки Евфрат северо-восточнее Дейр-эз-Зора. Кроме того, в данном районе осуществили боевые вылеты неопознанные военные самолеты, предположительно ВВС западного альянса. Под ударом неизвестной авиации оказались позиции проиранских военизированных формирований, выступающих на стороне сил САР недалеко от населенного пункта Аль-Хуссейния. Тем не менее никаких сведений о потерях союзников САА в живой силе или технике пока не поступало.

Провинция Ракка

Вооруженные силы Турции продолжают развивать наступление на севере Сирийской Арабской Республики (САР) в рамках операции «Источник мира», о начале которой было объявлено в минувшую среду. Согласно данным Twitter-канала (warjournal), в результате снайперского обстрела «Демократических сил Сирии» (SDF) погиб турецкий военнослужащий по имени Ахмет Топчу. Данную информацию подтвердило Минобороны Республики.

ВВС Турции осуществили новую серию боевых вылетов недалеко от границы. Военный источник в сети Twitter (SonKaleTurkiye2) передает, что авиаудары турецкой авиации пришлись по опорным пунктам Отрядов народной самообороны (YPG) в районе поселения Хаммам Тюркман. В то же время артиллерийские дивизионы Турции ведут огонь по окрестностям города Тель-Абьяд. Дабы противостоять натиску турецких войск, курды направили в приграничный район подкрепления, сообщает Twitter-канал (rojavanetwork).

Провинция Хасака

Ожесточенные столкновения разворачиваются на подступах к Рас Аль-Айну. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SonKaleTurkiye2), радикалы недавно образованной коалиции «Сирийская национальная армия» захватили еще один блокпостов курдов в окрестностях города. Кроме того, по информации Twitter-канала (SkyNewsArabia_B), турки выбили «демократические силы» из населенного пункта Тель-Халаф.

Появились новые данные о количестве мирных жителей, которые были вынуждены покинуть родные места после начала турецкой операции. Twitter-канал (hadeelOueiss) сообщает о том, что за последние два дня были эвакуированы почти сто тысяч гражданских лиц. Большинство из них находятся в поиске убежища в соседнем Ираке.

В настоящий момент перестрелки фиксируются недалеко от города Дерик, находящегося на северо-востоке региона. В ответ на удары по району Зухария курдские бойцы провели ответные обстрелы позиций ВС Турции.