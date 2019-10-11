Клинцевич объяснил нерешительность Зеленского в восстановлении авиасообщения с РФ

Москва, 11 октября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе восстановления авиасообщения с Россией.

Во время пресс-марафона в четверг Зеленский заявил, что считает странным отсутствие авиасообщения с Россией. Глава государства отметил, что отсутствие прямого авиасообщения с Москвой невыгодно Украине.

«Я говорил, что я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают, у нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании», — заявил Зеленский.

При этом президент Украины добавил, что люди должны захотеть восстановления авиасообщения с РФ. Кроме того, он заявил, что для восстановления прямых перелетов между РФ и Украиной необходимо проводить встречи и закончить конфликт в Донбассе.

Клинцевич отметил, что Зеленский понимает, что отсутствие авиасообщения невыгодно Киеву. Однако по ряду причин не может решиться на его восстановление и вынужден придумывать отговорки и ссылаться на конфликт в Донбассе, считает сенатор.

«Не вижу никакой связи между этим конфликтом и отсутствием авиасообщения между нашими странами. Действительно, странно: поезда ходят, а самолеты не летают. Где здесь логика? В свое время, прервав авиасообщение, украинская сторона действовала по принципу «назло бабушке отморожу уши», — добавил Клинцевич.

В 2015 году Киев ввел запрет на все полеты российских авиакомпаний на Украину. Москва в ответ также запретила украинским авиакомпаниям летать в Россию. В настоящий момент попасть из Украины в Россию и обратно можно только через третьи страны.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен в ближайшем будущем восстанавливать авиасообщение с Москвой, но железнодорожное сообщение прерывать не будет. Криклий добавил, что о восстановлении авиасообщения с Россией «нельзя говорить вообще».