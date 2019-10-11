Захарова указала на «руку одного мастера» в информационной войне Запада против РФ и КНР

Пекин, 11 октября. Россия и Китай видят один и тот же почерк в информационной войне Запада против этих стран. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова по итогам консультаций с директором департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы видим руку одного мастера как на территории России, так и на территории Китая в контексте вмешательства во внутренние дела», — подчеркнула она.

Захарова сообщила, что в России провели значительную работу по анализу информационных материалов. По словам представителя МИД РФ, аналогичную работу провела и китайская сторона.

«Мы обменялись мнениями, и те заявления первичного характера, которые мы сделали, нашли свое очевидное подтверждение: за этим стоят наши западные коллеги, в первую очередь США, а также страны, которые условно мы называем коллективным Западом», — отметила Захарова.

Как рассказала дипломат, в процессе анализа было выявлено, что в ходе вмешательства во внутренние дела РФ и КНР применялись механизмы НАТО, а также целого ряда западных государств. По словам Захаровой, эти страны принимают активное участие в подобных делах, при этом официально заявляя о «приверженности уважению суверенитета стран и поддержке политики невмешательства».

Напомним, об одинаковых признаках вмешательства во внутренние дела России и КНР Федеральное агентство новостей ранее рассказывало в своем специальном расследовании «Анатомия протеста 2019». Как выяснило ФАН, массовые беспорядки, прошедшие в Гонконге и в Москве в 2019 году, были организованы по одной и той же схеме. Так, в обеих странах использовались постановочные фото с детьми и беременными женщинами, очернение правоохранителей и провокации.

Кроме того, в ходе расследования ФАН было установлено, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального, стоящего за незаконными митингами и массовыми беспорядками, консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. Собранная ФАН информация была передана комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Отметим, что совсем недавно Минюст РФ признал ФБК иностранным агентом. Было установлено, что фонд Навального получал финансирование из западных источников.