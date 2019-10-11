Правительство Саратова сообщило о нормализации ситуации в городе

Саратов, 11 октября. Правительство Саратова рассказало об обстановке в городе после массовых выступлений жителей города из-за убийства 9-летней Лизы.

Как рассказали в правительстве, сейчас в городе все спокойно, разъяренной толпы на улицах уже нет.

«Сейчас на улицах спокойно. Безусловно, такая тема не оставляет равнодушными людей, все переживают, сочувствуют родителям. То, что произошло ночью — это тоже можно понять, было задействовано огромное количество волонтеров, сильные эмоции», — передает слова правительства Саратовской области Life Shot.

9 октября Лиза Киселева, которой всего 9 лет, вышла из дома, но так и вернулась. Девочку искала полиция вместе с поисковым отрядом «Лиза.Алерт» и местными жителями. В итоге тело Лизы нашли 10 октября в гаражах.

После того, как подозреваемого задержали, он признался в содеянном. По его словам, он задушил девочку, потому что она ему нагрубила.

Убийство Лизы вызвало у жителей сильные эмоции, из-за чего они вышли на митинг и требовали отдать им задержанного, чтобы устроить самосуд.