Саратовские власти помогут семье убитой в городе девятилетней школьницы

Саратов, 11 октября. Власти Саратова окажут помощь семье убитой в городе девятилетней девочки. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Девочка исчезла 9 октября, ушла в школу и не вернулась. Саратовские спасатели обнаружили тело ребенка в ночь на 11 октября. Пропавшая была найдена убитой в гаражах в районе городского Сельзхозинститута.

Ранее был задержан подозреваемый в убийстве ребенка, мужчина признался в совершении преступления. В следственном комитете возбуждено уголовное дело.

Глава администрации Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования семье девочки.

«Искренне соболезную родным и близким. Уверен, виновный будет наказан по всей строгости закона», — написал он на своей странице в Instagram.

Детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что неравнодушные горожане уже начали сбор средств на похороны девочки.

На своей странице в Facebook Загородняя опубликовала фрагмент переписки, в которой говорится о том, что семья погибшего ребенка нуждается в финансовой помощи.

Омбудсмен подчеркнула, что как должностное лицо не имеет права лично проводить сбор средств, поэтому публикует данные карты бабушки погибшей девочки, на которую можно переводить пожертвования.

«Как должностное лицо, не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков мошенников. Репост с моей страницы. Это карта бабушки. Марина Николаевна Антонова — бабушка Елизаветы Григорьевны К., мама Елены Сергеевны К.», — написала уполномоченный по правам ребенка.

После гибели ребенка в соцсетях появилось большое количество сообщений о сборе средств для семьи ребенка. Пользователи предполагали, что они могут быть фейковыми.