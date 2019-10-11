Учитель рассказал подробности о съемках фильма про гибель Цоя

Санкт-Петербург, 11 октября. Скандально известный российский режиссер Алексей Учитель завершает съемки фильма о Викторе Цое в Петербурге. Он рассказал о картине под рабочим названием «47».

Учитель давно знаком с творчеством знаменитого рок-музыканта. Гримерка воссозданная в закулисье «Мюзик-Холла», похожа на ту, в которой режиссер снимал музыкантов «Кино» для своего документального фильма.

Теперь эта хроника дополняется игровыми кадрами. По словам Учителя, он вынашивает замысел фильма более 30 лет. Началось это после гибели Цоя.

«Я думал, что со временем история заглохнет, но получилось наоборот. Картина в каком-то смысле рассказывает, почему человек остается в памяти и его влияние только усиливается», — рассказал режиссер, его цитирует «Петербургский дневник».

Влияние музыки Цоя на молодежь по-прежнему чувствуется. Сам Учитель признается, что заново открывает для себя творчество музыканта. Именно в простоте и незамысловатости стихов «кроется тайна» Цоя, считает режиссер.

Он рассказал, что в новом фильме Цоя в обычном понимании не будет. Но создатели сохранят его присутствие — в музыке, локациях, диалогах героев.

Учитель назвал свое творение кинопритчей, в которой есть и реальная, и вымышленная часть. При этом съемочная группа не пытается очернить Цоя или переписать концовку его жизни. Они хотят показать, какими, на их взгляд, были последние минуты жизни музыканта.

Режиссеру кажется, что Виктор Цой не мог заснуть во время последней поездки на автомобиле. Скорее всего, он отвлекся на секунду — слушал песни в салоне машины. И в этот момент оказался на встречной полосе, врезавшись в «Икарус».

Актер Евгений Цыганов сыграет водителя автобуса «Икарус», при столкновении с которым погиб Цой. Картина появится в прокате в 2020 году.