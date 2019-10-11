Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове рассказал, почему совершил преступление

Москва, 11 октября. Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признался в совершении преступления, сообщили в Следственном комитете России.

Тело девятилетней школьницы было найдено в гаражах в районе Сельзхозинститута: ребенок не дошел 70 метров до дома. По подозрению в убийстве девочки был задержан Михаил Т. 1984 года рождения. Мужчина признался в совершении преступления.

По его словам, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял на его двери замок и самовольно завладел им. 9 октября мимо проходила школьница, которая поинтересовалась у мужчины, чье это помещение.

«Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. — Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем».

Как выяснили следователи, ранее мужчина уже был осужден. Михаил имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Ранее в распоряжении Федерального агентства новостей появилось объявление подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове в разделе знакомств. Михаил описывает себя как якобы доброго и отзывчивого человека, а также утверждает, что любит детей и животных.

После обнаружения трупа девочки на месте убийства в Саратове состоялся массовый митинг: местные жители требовали расправы над подозреваемым в преступлении.