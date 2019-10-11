Генсек НАТО назвал условие для улучшения отношений с Москвой

Рим, 11 октября. НАТО рассчитывает на диалог с Москвой и готова улучшать отношения при условии, что Москва «изменит свое поведение», заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Мы верим в диалог с Москвой и готовы улучшить наши отношения с Россией, однако она должна изменить свое поведение», — заявил Столтенберг в интервью газете Corriere della Sera.

Генсек НАТО в очередной раз обвинил Россию в «аннексии» Крыма и «дестабилизации» восточной Украины. Столтенберг добавил, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, а также новые инициативы в Минских соглашениях «подают надежды».

«Надеюсь, что мы увидим улучшения и новые действия, направленные на нахождение мирного решения на Украине», — заявил Генсек НАТО.

Также Столтенберг объяснил, зачем НАТО нарастила военное присутствие на востоке, у границ РФ. Он заявил, что это был сигнал любому потенциальному противнику, чтобы не допустить повторения ситуации на Украине.

«Мы находимся там не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы предотвратить его», — заверил Столтенберг.

Столтенберг также выразил надежду, что все члены Альянса увеличат расходы на военные нужды.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.