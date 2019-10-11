Киев, 11 октября. Известный юрист, бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на дебаты в прямом эфире. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Портнов уточнил, что хочет поговорить с политиком об уголовных делах, возбужденных против Порошенко, офшорах, налогах, ГБР, «работе на Россию и тайне следствия». Украинский юрист Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты.

«Вызываю Вас в прямой эфир любых украинских телеканалов с любой повесткой и любыми вопросами», — написал Портнов.

По его словам, пора «поставить точки» в накопившихся вопросах. Напомним, Портнов является инициатором уголовных дел против Порошенко. В Государственном бюро расследований заявили о 13 уже отрытых делах против экс-президента.

На этой неделе против Порошенко на Украине завели еще одно уголовное дело. Причиной стала недостоверная информация в его налоговой декларации. Год назад обращение поступило от одного из депутатов Верховной рады о якобы скрытом Порошенко имуществе.

В результате проверки уголовное дело возбуждено по статье 366-1 Уголовного кодекса («Декларирование недостоверной информации»). Как пишут СМИ, в отчете о собственности семьи Порошенко по итогам года не нашли туристического судна, а также земельного участка жены экс-президента. Согласно декларации, Порошенко заработал 709 тысяч долларов дивидендов и процентов.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. В интервью политик выразил надежду, что через 10 лет будет жив.