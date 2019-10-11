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Норвегия решила не размещать «ракетный щит» НАТО, чтобы не портить отношения с Россией

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Норвегия решила не размещать «ракетный щит» НАТО, чтобы не портить отношения с Россией

Осло, 11 октября. Правительство Норвегии передумало создавать на территории страны «ракетный щит» НАТО.

В госбюджете Норвегии сказано, что власти страны решили не приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые НАТО могла бы использовать для Ballistic Missile Defence (BMD). Это произошло после того, как была сделана переоценка политики безопасности Норвегии, сообщил телеканал TV 2 Norge.

Несмотря на то, что в течение долгого времени Норвегия выступала за размещение системы противоракетной обороны НАТО, но не поддерживала идею, чтобы данная система стала частью планов США. Правительство Норвегии изменило свое мнение после того, как было заявлено, что система ПРО не направлена против России.

В 2017 году был создан секретный документ министерства обороны Норвегии, где было сказано, что российская угроза является основательной причиной, чтобы страна создала «ракетный щит».

Этот вопрос стал предметом серьезного обсуждения, так как власти Норвегии боялись, что это можно обострить отношения между Москвой и Осло. В итоге от идеи размещения системы ПРО решили отказаться, передает телеканал «360».

«Думаю, это позволит избежать усиления напряженности», — отметила эксперт по России Джули Вильхельмсен.

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Источник: Телеканал TV 2 Norge
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