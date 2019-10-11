Автоэксперт рассказал, каким должен быть тест для водителей на хронический алкоголизм

В России хотят ввести специальный медицинский тест для граждан, желающих получить автомобильные права, пишет газета «Коммерсант». Согласно информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, который указывает на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.

Руководитель отдела расследований журнала «За рулем», автоэксперт Сергей Смирнов в интервью Федеральному агентству новостей оценил предложенную инициативу. Он отметил, что медицинский тест, определяющий хронический алкоголизм у кандидатов в водители, должен быть быстрым, надежным и удобным для граждан.

Изменения в законодательстве коснутся не только впервые получающих водительское удостоверение, но и тех, кто был лишен права управлять транспортными средствами. Соответствующий приказ был принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте.

Сергей Смирнов полагает, что вначале эту инициативу нужно будет усовершенствовать. По его словам, проверка водителей должна быть быстрой, удобной и надежной.

«В целом, никакой здравомыслящий человек не будет отрицать, что нельзя допускать к участию в дорожном движении хронических алкоголиков и наркоманов. В данном случае очень высок риск тяжких последствий, когда такие люди управляют транспортными средствами. Поэтому какие-то ограничения вводить нужно, но это должно быть удобно, быстро, и надежно», — заявил Смирнов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает автоэксперт, нужно понимать, насколько однозначно этот маркер будет показывать наличие такого противопоказания или его отсутствия у кандидата в водители. По его словам, в таких исследованиях важна объективность.

«Кроме этого, когда мы получаем водительское удостоверение, то вполне возможно, что у нас не было никаких проблем. После получения водительского удостоверения, если человек не лишался права управления, ему не нужно проходить различные подтверждения и проверки», — сообщил собеседник ФАН.

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