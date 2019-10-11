Бизнес-делегат ФРГ в G20 назвал русских лидирующей нацией

Москва, 11 октября. Порядка 600 немецких компаний считают российских специалистов лучшими в мире. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал Маттиас Шепп, представитель председательства Германии в бизнес-объединении стран G20 — «Деловой двадцатке» — и председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты.

«Если рассматривать человеческий капитал, я думаю, Россия является лидирующей нацией. Это подтверждают и члены нашей палаты — их 900, где-то 70% из них — это компании с немецким капиталом. Немецкие компании высоко оценивают качество кадров здесь», — рассказал ФАН Шепп.

Представитель деловых кругов ФРГ также отметил, что Россия, по мнению немецкого бизнеса, сегодня является одной из ведущих инновационных экономик, благодаря сильным кадрам.

Особенно отметил Шепп сферу информационных технологий.

«У многих компаний именно в Москве находятся центры, где сотни человек работают в сфере IT — из России для всего мира. Например, Deutsche Bank в Москве развивает софт — у них около 1000 сотрудников здесь. У SAP (немецкий концерн, разрабатывающий программные продукты для бизнеса. — Прим. ФАН) из 8 центров, где развиваются новые технологии, Россия занимает второе место после США. Это все свидетельствует о том, что Россия очень сильна в этой сфере», — добавил глава Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Ранее Шепп принял участие в церемонии закладки первого камня в основание будущего Регионального центра разработок и отраслевых компетенций Phoenix Contact в инновационном центре «Сколково». Он создается в партнерстве наукограда с немецким гигантом в области электроники и средств автоматизации.