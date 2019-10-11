Эксперт допустил, что Эр-Рияд мог атаковать иранский танкер в Красном море

Политический аналитик Владимир Брутер допустил, что взрыв на иранском танкере в Красном море мог быть неадекватным ответом Саудовской Аравии.

Ранее иранское информационное агентство ISNA со ссылкой на источники сообщило о взрыве на иранском танкере Sanitized в Красном море. Сам инцидент произошел в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии.

По данным агентства, серьезные повреждения получили два основных отсека корабля, после чего началась утечка нефти. При этом команда танкера не пострадала и сейчас находится в безопасности. В настоящее время иранские специалисты выясняют причину произошедшего.

Kapal tanker Sanitized milik perusahaan Iran meledak dan terbakar di Laut Merah, tepatnya 100 km dari pantai Jeddah, Arab Saudi. Minyak tumpah ke Laut Merah. https://t.co/WxJwNjOMEd — iNews.id (@iNewsID) October 11, 2019

В свою очередь телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика Национальной иранской нефтяной компании сообщил, что судно могло загореться из-за попадания в него двух ракет. Комментируя инцидент, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что за атакой на иранский объект вряд ли стоят США.

«Какой смысл в такой акции? Море загрязнить? Мне кажется в этой атаке нет особого смысла, так как экологический эффект не очень безопасный. К тому же Иран переживет потерю одного танкера и какого-то количества нефти, а проблема для моря в данном случае будет гораздо хуже. Поэтому у меня такое впечатление, что это может быть какой-то неадекватный ответ, условно говоря, со стороны Саудовской (на атаку нефтяных объектов Saudi Aramco — Прим. ФАН). Но вообще это ситуация, требующая дополнительного расследования», — пояснил эксперт.

Хотя ранее газета The Washington Post сообщала, что американская администрация всерьез рассматривает возможность военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Так, американский лидер Дональд Трамп проводил специальную встречу с министром обороны США Марком Эспером, где прорабатывались возможные варианта ответа Тегерану.

«Я не думаю, что кто-то заинтересован в таких грубоватых действиях, которое никакого результата сами по себе не дают. Особенно если учесть, что пока никто ответственности за этот теракт на себя не взял. Нужно проводить расследование», — заключил Владимир Брутер.

Напомним, атака на саудовские нефтяные объекты произошла в ночь на 14 сентября. Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» сообщили, что именно они стоят за нападением беспилотников. В результате удара Эр-Рияд сократил добычу нефти, что привело к росту цен на сырье — после открытия торгов 16 сентября стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель, WTI — на 11,23%, до 61,79 долларов.