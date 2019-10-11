Москва, 11 октября. Президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«… постановляю утвердить прилагаемую национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», — говорится в указе.

В документе отмечается, что стратегия развития ИИ направлена на обеспечение ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведение научных исследований в области ИИ, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также подготовку кадров в этой области.

В рамках исполнения указа Путин поручил Кабмину до 15 декабря обеспечить внесение изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ» и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Кроме того, Кабмин будет ежегодно отчитываться о реализации программы президенту РФ и учитывать ее при формировании бюджета.

В июне текущего года президент РФ поручил правительству завершить подготовку проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта.

Ранее Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом предложил использовать в государственном управлении наработки банка в сфере искусственного интеллекта. Глава государства отметил большой потенциал использования ИИ практически во всех сферах.