Путин объяснил свое отношение к либерализму

Ашхабад, 11 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что против либерализма ничего не имеет, однако отметил, что в РФ есть свои традиции.

В преддверии саммита G20 Путин дал интервью газете Financial Times, в котором выразил мнение, что либеральная идея себя изжила. Российский лидер добавил, что все точки зрения имеют право на существование, но главное — помнить об интересах основного населения страны. Президент России подчеркнул, что это позволит избежать внутриполитических потрясений.

На заседании совета глав-государств СНГ в узком составе в Ашхабаде Путин отметил, что его «пытаются пощипывать» в связи с его высказываниями о либерализме. Президент объяснил свое отношение к либерализму.

«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия, — обратил внимание глава государства. — Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований».

В Ашхабаде у Путина были запланированы переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры двух стран должны встретиться до начала саммита глав стран СНГ. Президенты планировали обсудить вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и региональные проблемы.