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Экономика

Путин предложил странам СНГ создать единый финансовый рынок

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Путин предложил странам СНГ создать единый финансовый рынок

Ашхабад, 11 октября. Странам СНГ необходимо обезопасить себя от валютных рисков в условиях торговых войн, поэтому в перспективе государствам стоит подумать о формировании единого финансового рынка. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов СНГ, которое проходит в Туркмении.

«Наше сотрудничество между собой помогает нам не ограничивать наше сотрудничество с третьими странами, а помогает их развивать», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент России подчеркнул, что необходимо продолжать движение в этом направлении, а также устранять торговые барьеры и наращивать производственную технологическую кооперацию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел в Ашхабаде встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидеры двух стран обсудили взаимное сотрудничество, а также подняли вопрос поставки российских автомобилей бренда Aurus в Туркмению.

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Источник: РИА Новости
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