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Путин заявил, что размещение США ракет в Азии может коснуться России

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Путин заявил, что размещение США ракет в Азии может коснуться РоссииАшхабад, 11 октября. Возможное размещение США ракет в Азии касается России, оно может затрагивать территорию страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании глав стран СНГ. 

Президент России обратил внимание на то, что американская сторона в аспекте размещения своего вооружения в Азии поступила «более изощренно», придумав предлог о том, что с РФ этот шаг якобы не связан, а имеет отношение исключительно к азиатской политике государства.

«Мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности», — отметил Путин. 

Глава России указал на то, что за три месяца сделать такое изделие нельзя, «нужно годами работать над этим, они и работали».

«Ясно, кто является целью номер один в данном случае, нас это не радует. Потому что это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности», — подчеркнул президент.

Путин также напомнил, что до сих пор сохраняется неопределенность и в судьбе истекающего в феврале 2021 года договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — СНВ-3, и добавил, что внутри американской администрации идут споры на эту тему.

Ранее, 4 октября, в ходе пленарного заседания в рамках дискуссионного клуба «Валдай» Путин предупредил, что размещение Соединенными Штатами своих ракет средней и меньшей дальности в Азии приведет к зеркальному ответу со стороны РФ.

Официальная информация о том, что США обсуждают с союзниками возможность развертывания новых ракет средней дальности в Азии появилась в августе. В начале месяца также прекратил свое действие договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавший странам производить, испытывать и развертывать данное оружие. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. В Москве все обвинения опровергли.

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Источник: РИА Новости
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