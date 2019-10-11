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Стала известна возможная причина увольнения экс-посла США на Украине Йованович

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Стала известна возможная причина увольнения экс-посла США на Украине Йованович

Вашингтон, 11 октября. Мари Йованович отстранили от должности посла США на Украине после того, как она призвала адвоката американского президента Рудольфа Джулиани передать по официальным каналам запрос Киеву о проведении расследования по «делу Байденов». О возможной причине увольнения посла пишут западные СМИ.

Один из бывших дипломатов, который обсуждал ситуацию с Йованович, рассказал Associated Press, что ее уволили после того, как она отказалась просить Киев о расследовании в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. По его словам, женщина настаивала, чтобы просьбу к украинским властям о следствии передали в соответствии с установленным протоколом, а не «обходными путями». Йованович отказалась делать «все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи», заявил собеседник агентства.

Бывший посол США на Украине должна 11 октября дать показания перед палатой представителей в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. 

Ранее Трамп резко раскритиковал представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.

Напомним, спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о старте официальной процедуры импичмента. Поводом для этого она назвала беседу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Именно в этом представители Демократической партии видят «нарушение целостности выборов». 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины.

Скандал начался с того, что The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что во время телефонных переговоров с Владимиром Зеленским в июле 2019 года Дональд Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани. Юрист настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Трамп неоднократно отвергал обвинения в свой адрес и заявлял, что история о «давлении на Украину» была сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, так как политик баллотируется на пост президента США, а его сын якобы замешан в коррупции на Украине.

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Источник: Associated Press
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