Москва, 11 октября. Российский певец Никита Джигурда рассказал, что у его любимой — фигуристки Марины Анисиной случился выкидыш. По его словам, паре никак не удается зачать ребенка.

Анисина и Джигурда вместе уже более десяти лет. Как рассказал актер, он влюбился в «зеленоглазую богиню» с первого взгляда. Сейчас у них есть сын и дочь. Несмотря на то, что спустя некоторое время Джигурда и Анисина развелись, они все равно вместе. Сейчас пара мечтает о третьем ребенке.

Джигурда уточнил, что Анисина перенесла выкидыш и теперь им не удастся зачать ребенка. Он объяснил, что они могли бы прибегнуть к помощи ЭКО, но решиться на такие меры ему не позволяет страх за здоровье любимой женщины.

Джигурда связал опасения с тем, что случилось с российской певицей Жанной Фриске и актрисой Анастасией Заворотнюк. Анисина отказалась делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк.

«А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей, Жанной я не буду», — цитирует Джигурду «Пятый канал».

Заворотнюк незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Анастасия Заворотнюк находится в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Пара вместе почти 10 лет, но естественным путем забеременеть у актрисы так и не получилось. Тогда она решила прибегнуть к ЭКО.

Информацию о том, что актрису в тяжелом состоянии выписали из больницы, распространил Telegram-канал Mash. По данным авторов канала, она продолжит лечиться в другом медучреждении. Данные о диагнозе актрисы по-прежнему не подтверждены официально. СМИ сообщали, что артистка борется с раком мозга и уже перенесла несколько серьезных операций. Близкие актрисы отказываются общаться с прессой, а концертный директор Стас Христов призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья «прекрасной няни».