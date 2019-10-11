Политики и эксперты рассказали, вернут ли смертную казнь после убийства Лизы Киселевой

В связи с убийством в Саратове 9-летней Лизы Киселевой депутат Госдумы Евгений Примаков заявил о необходимости возвращения смертной казни в России. Это предложение оценили эксперты и коллеги парламентария.

Лиза Киселева ушла из дома в школу утром 9 октября, но до учебного заведения так и не дошла. Больше суток ее искали, а в ночь на пятницу тело девочки со следами насильственной смерти нашли в гаражах в Кировском районе Саратова — недалеко от школы, где она училась.

На подозреваемого — 34-летнего Михаила Т. — вышли при проверке лиц, ранее судимых за насильственные преступления сексуального характера. Задержанный признался в содеянном и указал на место, где спрятал тело ребенка.

Разъяренные жители Саратова пришли в гаражи, где шли следственные действия. Но правоохранители не отдали на растерзание толпе предполагаемого убийцу, выведя его в маске с территории. Тогда сотни горожан собралась у административного здания ОВД, куда доставили подозреваемого. У многих в руках были палки, люди хотели устроить самосуд. Успокоить народ вышел глава саратовской полиции. Для тщательного расследования резонансного преступления в Саратов направлен десант следователей-криминалистов из Москвы.

Возвращать или нет смертную казнь?

Тем временем в соцсетях началась полемика об отмене моратория на смертную казнь в России. Отчасти ее спровоцировал журналист и депутат Евгений Примаков, избранный в Госдуму в 2018 году по одномандатному избирательному округу в Саратовской области.

«Нужно вернуть смертную казнь», — написал Примаков в Facebook, вызвав бурную дискуссию в комментариях под этим постом.

Однако, по мнению его коллеги — депутата Госдумы Виталия Милонова — отмена моратория на смертную казнь в нашей стране невозможна.

«Чтобы успокоить разгневанный народ, властям, конечно, необходимо показать, что расследование ведется, что виновный не уйдет от наказания. Стихийный митинг и желание вершить самосуд возникли отчасти из-за недостатка информации по этому резонансному делу, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Милонов. — Но я — категорический противник смертной казни. Потому что она является пережитком прошлого. По своей природе — это убийство человека, которого уже изобличили в преступлении и посадили в тюрьму. То есть он уже никому не причинит вред. И для таких преступников пожизненное заключение является более строгим наказанием, чем смертная казнь. Они всю оставшуюся жизнь находятся, по сути, в плену, наедине со своей совестью».

Отмену моратория на смертную казнь парламентарий назвал жестокостью в ответ на жестокость.

«И если насильник и убийца будет знать, что ему грозит смертная казнь, он будет совершать еще более жестокие и отчаянные преступления, понимая, что терять нечего. А кроме того, существуют судебные ошибки. И если человека казнят, а потом выяснится, что он был невиновен, как с этим потом жить?» — добавил Виталий Милонов.

«Это нормальная реакция»

В противовес мнению Милонова писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий «Гоблин» Пучков в комментарии ФАН заявил, что смертную казнь в России надо давно вернуть.

«Мораторий на смертную казнь, как и масса прочей дури, навязан нам из-за рубежа. Смертную казнь давно следует вернуть», — считает «Гоблин» Пучков.

Он напомнил, что демократия — это власть народа.

«Народ в Саратове требует смерти убийцы маленькой девочки. Это нормальная реакция», — заметил собеседник ФАН.

Журналист и радиоведущий, блогер, писатель, публицист, общественный деятель Армен Гаспарян обратил внимание на то, что предполагаемый убийца Лизы Киселевой ранее уже был судим за насильственные преступления сексуального характера, и в связи с этим у него возникло два вопроса.

«Существует ли у нас надзор за подобным контингентом после их выхода на свободу, или как в конце СССР придурки-гуманисты разверещались про права человека — так этим и не занимаются? И не пора ли послать к чертовой матери тот самый мораторий на смертную казнь и начать применять ее к подобной публике?» — спросил Гаспарян.

Предвидя возражения, он уточнил, что приговоренных к смертной казни следует несколько лет держать в камере смертников, чтобы они каждую минуту ждали исполнения наказания.